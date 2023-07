Jo Squillo, contro Elodie: “Se non fosse stata così bella, non avrebbe avuto successo”

In una recente e lunga intervista a Il Corriere della Sera, Jo Squillo ha parlato della sua carriera musicale. Nel parlare di ciò, la cantante ha parlato del ruolo della donna nel mondo della musica, lanciando una chiara frecciatina a Elodie.

LA FRECCIATINA A ELODIE – Nota per la celebre hit degli anni ’90 “Siamo Donne”, la Squillo negli anni ne ha fatta di strada. Oltre che cantante, la donna è anche una conduttrice e attivista. Nei giorni scorsi, la vippona ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista a Il Corriere della Sera.

A non passare inosservato all’occhio attento degli utenti dei social è quanto detto da Jo Squillo su Elodie. La cantautrice, infatti, ha lanciato una vera e propria frecciatina all’ex volto di Amici riguardo al grande successo riscosso negli ultimi anni:

“L’industria discografica non è facile. Essere artista dopo i 40 anni è parecchio complicato, tranne che per Orietta Berti e Iva Zanicchi. Le donne devono valere anche per il loro aspetto. L’industria favorisce il giovane perché può gestirlo. Per fortuna i ragazzi di oggi sono parecchio determinati e hanno le proprie etichette. Elodie? Se non fosse così bella avrebbe meno successo. Ne sono certa. Devi sempre far vedere, mostrare: questo agli uomini non è richiesto. La maggior parte delle acquirenti di musica sono donne e comperano la musica degli uomini”.

Oltre a non passare inosservate, queste dichiarazioni sono finite al centro della polemica. La Squillo, infatti, è stata pesantemente criticata dal popolo del web, a cui, però, non è giunta alcuna risposta da parte della cantautrice. Tutto tace anche da parte di Elodie, che ha deciso, ad oggi, di non commentare quanto detto dalla collega.