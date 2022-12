Joan Gonzalez, un ex Barcellona per la Juventus

Lo spagnolo del Lecce potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare il centrocampo bianconero. Joan Gonzalez sta vivendo una buona stagione

I bianconeri stanno vivendo un momento di totale incertezza sul mercato, con tanti i profili che puntualmente escono fuori. Le smentite sono tante e ce ne saranno ancora, ma per il momento i ruoli in cui la Juventus dovrebbe operare già si conoscono.

Servono un difensore, un terzino e – ancor meno importante – un centrocampista. I bianconeri, però, su quest’ultimo ruolo potrebbero ritrovarsi a spingere notevolmente nelle prossime settimane. Infatti, complice il potenziale addio di Rabiot potrebbero ritrovarsi a trattare alcuni dei talenti della nostra Serie A.

I profili varati

Oltre al già discusso Sergej Milinkovic-Savic ci sarebbe anche Cher Ndour del Benfica, con una sorpresa delle ultime settimane a far capolino in ottica mercato. I bianconeri starebbero pensando a Joan Gonzalez, centrocampista spagnolo del Lecce che in questa stagione sta mostrando di potersi meritare la Serie A.

Ormai è chiaro, i bianconeri cercano un centrocampista fisico che possa dare quella spinta in più in mezzo al campo. Paul Pogba non offre troppe garanzie, quindi un acquisto potrebbe finire per essere fatto. I bianconeri stanno pensando allo spagnolo proprio perché simile per fisicità e caratteristiche al serbo della Lazio, nonostante il giocatore dei salentini sia ben più difensivo.

In stagione Joan Gonzalez sta trovando parecchio spazio con la maglia del Lecce, figurando quasi sempre tra i titolari. Ha già collezionato 15 presenze 1 gol e 2 assist in Serie A. Non male per un 2002 alla prima stagione tra i più grandi, dopo qualche comparsa in Serie B, che potrebbe finire per essere una piacevole sorpresa per la Juventus.