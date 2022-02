Joao Pedro, smentita la trattativa con il Napoli

Il Napoli non si è mai mosso per Joao Pedro. Ad affermarlo è Ciro Venerato, che smentisce la trattativa con il Cagliari

La società partenopea sembrava essere in trattativa con il Cagliari per Joao Pedro. Varie fonti riportavano l’interesse del Napoli per il calciatore di origini brasiliane, ma secondo Ciro Venerato non ci sarebbe nulla.

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli non si sarebbero mossi per il calciatore dei sardi, puntando ad altri obiettivi per l’attacco della prossima stagione.

Le dichiarazioni del giornalista Rai

Enrico Camelio – giornalista di calciomercato.it – aveva affermato ai microfoni di Radio Punto Nuovo la presenza della trattativa. “Joao Pedro al Napoli l’anno prossimo, lo dico oggi 8 febbraio, mi arrivano conferme concrete per il trasferimento in azzurro. Con lui il Napoli avrebbe una riserva di lusso”, avrebbe detto Camelio.

La smentita non si è fatta attendere, con Venerato che si è esposto sulla questione dicendo: “Non risulta nessuna trattativa per Joao Pedro. Ho raccolto secche smentite da Napoli e Cagliari. Il club azzurro non intende investire sul sardo avendo prospetti più giovani da valutare. Il Cagliari conferma di non aver avuto nessun segnale da De Laurentiis o Giuntoli”.

Difficile prevedere come andrà a finire, ma con la partenza di Lorenzo Insigne e le voci insistenti su Osimhen il Napoli farà sicuramente qualcosa in estate. La permanenza di Dries Mertens potrebbe essere quasi certa – vista la presenza dell’opzione per un ulteriore anno nel suo contratto – ma il Napoli non può di certo affidarsi solo su di lui e Petagna. L’obiettivo resta blindare Osimhen e comprare qualcuno che possa fargli da riserva.