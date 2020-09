Joey King nel trailer di “The Lie”, il thriller in uscita su Prime Video

Joey King ha un nuovo progetto in uscita.

Infatti l’attrice, reduce dal successo di The Act e The Kissing Booth, è la protagonista di The Lie, un thriller presto disponibile su Prime Video.

La pellicola, girata qualche anno fa, non era ancora stata distribuita. Per questo The Lie verrà rilasciato in esclusiva su Prime Video grazie al progetto di Blumhouse, Welcome to Blumhouse.

Accanto a Joey King vedremo Mireille Enos, Peter Sarsgaard, Devery Jacobs e Cas Anvar.

Il film è diretto da Veena Sud e prodotto da Jason Blum, Alix Madigan, Christopher Tricarico per conto di Blumhouse Productions e MAD DOG Films.

Sinossi:

“Quando la loro figlia adolescente confessa di aver impulsivamente ucciso la sua migliore amica, due genitori disperati cercano di coprire il terribile crimine, finendo in una pericolosa rete di bugie e inganni.”

The Lie sarà disponibile sulla piattaforma il 6 ottobre.

Ecco il trailer del film con Joey King: