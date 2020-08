Joey King reciterà accanto a Brad Pitt nel film “Bullet Train”

Joey King sarà tra i protagonisti di Bullet Train, la nuova pellicola di David Leitch.

Nel cast vi sarà anche Brad Pitt.

Poco tempo fa Joey King aveva rivelato di aver fatto un provino per C’era una volta a… Hollywood, il film di Quentin Tarantino che vedeva proprio Brad Pitt tra i protagonisti. Non ottenere quella parte la lasciò profondamente delusa. Nonostante ciò poco dopo la King conquistò il ruolo da protagonista nella miniserie The Act. Per questo ruolo fu candidata ai Premi Emmy.

Leitch, conosciuto per i suoi film d’azione, ha recentemente diretto Deadpool 2 e lo spin-off di Fast & Furious, Hobbs & Shaw.

Le riprese di Bullet Train dovrebbero iniziare in autunno a Los Angeles.

Il film è basato sul romanzo giapponese Maria Beetle.

Ecco la sinossi:

“Cinque assassini si trovano su un treno proiettile in rapido movimento da Tokyo a Morioka con solo poche fermate in mezzo. Scopriranno che le reciproche missioni hanno qualcosa in comune. La domanda quindi diventa: ‘chi uscirà dal treno vivo e cosa li attende alla stazione terminale?’.”

L’ultimo film di Joey King, The Kissing Booth 2, è stato un successo sulla piattaforma Netflix. La terza parte della saga romantica è già stata filmata e uscirà nel 2021.