Joey King sarà la protagonista del film di Netflix “Uglies”

Joey King continua a essere inarrestabile!

L’attrice ha ottenuto un nuovo ruolo nel film distopico Uglies.

La pellicola debutterà su Netflix e sarà diretta da McG. Si tratta di un adattamento dell’omonimo romanzo distopico di Scott Westerfeld. Il romanzo è stato pubblicato nel 2005. Uglies ha dato vita a una saga young adult composta da sei romanzi. Il settimo, intitolato Mirror’s Edge, dovrebbe uscire nel 2021.

Joey King sarà anche uno dei produttori esecutivi del progetto.

Uglies è ambientato in un futuro distopico dove è in vigore una legge che impone di sottoporsi a una serie di operazioni chirurgiche all’età di sedici anni in modo tale da eliminare le imperfezioni e rendere tutti bellissimi per adattarsi a un ideale di bellezza imposto dalla società. Racconta la storia dell’adolescente Tally Youngblood che si ribella contro il conformismo forzato della società, dopo che la sua nuova amica Shay le apre gli occhi sulla realtà della società in cui vivono mostrandole una via alternativa.

Joey King è una fan della saga. Infatti è stata proprio questa sua passione per il progetto a coinvolgere Netflix. La King avrebbe inviato a Netflix la sceneggiatura per un possibile adattamento e fatto leggere i libri. Inoltre l’attrice ha chiesto di poter partecipare attivamente alla nascita del progetto con un ruolo da produttrice.

In attesa di conoscere il resto del cast e vedere l’attrice in azione in questo nuovo emozionante progetto, possiamo vedere la King nel film The Lie in uscita su Prime Video.