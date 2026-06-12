John Stones proposto al Napoli, ma l’ingaggio frena l’operazione

Il nome di John Stones è tornato a circolare con forza attorno al Napoli nelle ultime ore. Il difensore inglese, dopo un lungo e vincente percorso al Manchester City, starebbe valutando nuove opportunità per il prosieguo della sua carriera e sarebbe stato proposto anche al club partenopeo. Un profilo di assoluto valore internazionale, capace di garantire esperienza, leadership e qualità nella costruzione del gioco

Può far comodo?

Nonostante il prestigio del giocatore, però, l’operazione appare molto complicata. Il Napoli, infatti, avrebbe accolto con interesse la possibilità di valutare il centrale britannico, ma si sarebbe immediatamente scontrato con un ostacolo difficile da superare: le richieste economiche dell’entourage del calciatore. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Stones avrebbe chiesto un ingaggio vicino agli otto milioni di euro a stagione, una cifra considerata fuori dai parametri del club azzurro.

La dirigenza partenopea continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo, ma senza rinunciare alla sostenibilità economica che negli ultimi anni ha caratterizzato le strategie societarie. Per questo motivo, nonostante il fascino dell’operazione, il Napoli avrebbe scelto di non approfondire ulteriormente i contatti.

Difficile si facciano passi avanti

Stones resta un difensore di grande livello e il suo futuro sarà seguito con attenzione da diversi club europei. Al momento, però, la distanza tra domanda e offerta sembra rendere improbabile un approdo in azzurro. Nel mercato, tuttavia, le sorprese non mancano mai e ogni scenario resta aperto fino alla chiusura delle trattative.