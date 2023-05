Jordi Alba dice addio al Barcellona: c’è anche la Roma

L’ala sinistra ha raggiunto un accordo con il consiglio di amministrazione del club per lasciare il club a fine stagione

Jordi Alba termina la sua fortunata esperienza al Barcellona dopo undici anni di servizio. Il terzino sinistro spagnolo, arrivato dal Valencia nel 2010, ha raggiunto un accordo con il club catalano per la rescissione del contratto, la cui scadenza era inizialmente prevista per il 2024. La notizia arriva dopo le partenze di Gerard Pique e Sergio Busquets e segna un momento di transizione per i blaugrana.

Jordi Alba avrà l’opportunità di salutare i tifosi del Barcellona nell’ultima partita di campionato al Camp Nou. La sua partenza lascia un vuoto significativo a livello di terzino sinistro e libera anche un’importante massa salariale, che potrebbe dare al club un maggiore spazio di manovra nella prossima finestra di trasferimenti, a patto che la LaLiga approvi il piano di redditività.

Il suo futuro è in Italia?

Il futuro di Jordi Alba sembra orientarsi verso l’Italia: squadre come l’Inter e la Roma hanno tenuto d’occhio la sua situazione nelle ultime settimane. Questi club potrebbero approfittare dell’esperienza e della qualità del terzino spagnolo per rafforzare le rispettive squadre. Tuttavia, finché la sua destinazione non sarà definita, possiamo solo fare ipotesi sul suo prossimo club.

La partenza di Jordi Alba segna la fine di un periodo glorioso al Barcellona e lascia un’eredità indelebile nella storia del club. La sua capacità di attaccare sulla fascia sinistra, il suo legame con Messi e il suo contributo al successo della squadra lo definiranno come uno dei giocatori più importanti della sua generazione. Con l’apertura di una nuova era al Barcellona, i tifosi guarderanno con affetto ai momenti indimenticabili che Alba ha regalato durante la sua permanenza nel club.