Jorge Mendes lo offre: il Napoli può essere interessato?

Il super agente Jorge Mendes, tra gli altri anche ex procuratore di Cristiano Ronaldo, sta offrendo il cartellino di Joao Cancelo in giro per l’Europa. Il calciatore portoghese potrebbe salutare l’Arabia Saudita in anticipo, anche perché Simone Inzaghi non sembra intenzionato ad usarlo

Joao Cancelo torna in Europa?

Sembrerebbe una sorpresa, ma alla fine non lo è. È da tempo che Joao Cancelo è fuori rosa all’Al Hilal di Simone Inzaghi, complice anche un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dai giochi per troppo. Il terzino portoghese ex Juventus e Inter, infatti, ora è fuori dalle liste dell’Al Hilal per via della regola del campionato arabo secondo cui si possono tesserare solo 8 stranieri per il campionato.

Una notizia che sta facendo scalpore a livello di calciomercato, con Jorge Mendes già al lavoro per trovargli una sistemazione. Quella del portoghese è un’opportunità di mercato per tante squadre, con il Barcellona che sarebbe primo su tutti a guardare l’evolversi della faccenda.

Squadre interessate e come si svilupperà

L’idea sarebbe quella di un addio in prestito, considerando che il giocatore ha un ingaggio enorme e, così facendo, l’Al Hilal aiuterebbe a coprirne parte. Alcune squadre di Premier League si sarebbero mosse, con anche alcune di prima fascia portoghese (Benfica e Porto in primis) che starebbero pensando all’ex Manchester City. Il Barcellona ci sta pensando ed è in pole, ma ci sono dubbi sulla tenuta fisica. Alcune voci hanno visto Cancelo in ottica Napoli ma, per ora, sembra solamente una voce di corridoio. I partenopei cercano qualcuno su quella fascia, questo è vero, ma per il momento ci sarebbe la volontà di andare su un profilo più giovane, dal prezzo più abbordabile e che possa rientrare nei paletti economici del Napoli.