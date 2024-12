Jorginho ed il possibile ritorno in Italia: il centrocampista potrebbe approdare in Serie A nel 2025?

L’ex centrocampista del Napoli, Jorginho, è attualmente impegnato in Premier League con l’Arsenal. Il calciatore, nonostante non sia un titolarissimo, è comunque tra i preferiti dell’allenatore che, quando necessario, lo schiera in campo. La prossima estate, però, il calciatore potrebbe anche fare una nuova esperienza.

Il suo contratto con l’Arsenal è infatti in scadenza il prossimo giugno e non sembrano esserci trattative per un rinnovo. Jorginho è sempre nel mirino dei top club della Serie A e le dichiarazioni del suo agente, lo scorso marzo, lasciano comunque aperte le porte ad un ritorno.

JORGINHO ED IL POSSIBILE RITORNO IN SERIE A LA PROSSIMA ESTATE. I TOP CLUB ITALIANI OSSERVANO LA SITUAZIONE, IL CALCIATORE HA UN CONTRATTO IN SCADENZA A GIUGNO 2025

In particolare, l’agente Santos dichiarò anche di un possibile ritorno in maglia azzurra quando sulla panchina partenopea c’era Calzona (che prima lavorava con Sarri). Anche Juventus ed Inter sarebbero squadre ideali per Jorginho in cui “vorrebbero giocare tutti”. Da non sottovalutare, infine, la Lazio.

Anche Antonio Conte ha sempre apprezzato le qualità di Jorginho e sicuramente, in vista della prossima Champions League, il centrocampista rappresenterebbe un profilo d’esperienza per rinforzare una panchina ad oggi troppo corta.