Jorginho, la Juventus potrebbe offrire Rabiot al Chelsea

Jorginho verrà sondato dai bianconeri in estate. La Juventus potrebbe inserire nella trattativa Rabiot, gradito dal Chelsea

La Juventus è interessata all’acquisizione di Jorginho. I bianconeri non si nascondono, l’italo-brasiliano è un centrocampista che intriga la dirigenza sin dai tempi in cui sulla panchina sedeva Sarri. In estate potrebbero provare l’acquisto, forti anche di un contratto in scadenza nel 2023 su cui potrebbero far leva per abbassare i costi.

L’ex Napoli non vorrebbe rinnovare e sarebbe ben contento di tornare in Italia. La Juventus potrebbe provare a strappare il sì del Chelsea con 20 milioni di euro più il cartellino di Adrien Rabiot. Il Francese è anche esso in scadenza nel 2023 e sembrerebbe interessare ai blues.

Rabiot, il Chelsea e la possibilità di svolta

Adrien Rabiot viene ritenuto dai londinesi come funzionale al gioco di Tuchel. Non sarebbe la prima volta del francese in Inghilterra, almeno non da professionista. Il calciatore fu difatti parte delle giovanili del Manchester City, prima di trasferirsi in Francia. La Juventus difficilmente rinnoverà il contratto del transalpino, anche per via della discontinuità in campo.

Il calciatore dunque verrebbe offerto al Chelsea, con Jorginho che potrebbe divenire così un nuovo calciatore bianconero. La Juventus si direbbe poi essere intenzionata a tenerlo per almeno quattro anni e costruire su di lui il centrocampo del futuro. In bianconero Rabiot per ora ha dimostrato poco del suo repertorio. Nonostante sia un giocatore dalla grossa stazza, è comunque abbastanza agile e tecnico. Qualità che non ha espresso al meglio in maglia Juventina, risultando spesso un calciatore da compitino.