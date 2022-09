Jorginho, la Juventus potrebbe tornare su di lui in estate

Jorginho andrà in scadenza in estate e la Juventus sembra intenzionata ad offrirgli un contratto. A lasciare sarà quasi sicuramente Rabiot

“Non mi riconosco più, prosopagnosia” canta Caparezza. Un non riuscire a riconoscersi, non riuscire a riconoscere il proprio volto. Come quello che sta vivendo la Juventus, una prosopagnosia nel proprio centrocampo e non solo. Tornare a dominare in Italia e in Europa, dopo tre anni di buio totale questo è l’obiettivo. Un problema che potrebbe avere una soluzione, come quella dell’acquisto di Jorginho dopo un estate a trattarlo.

Il calciatore italo-brasiliano sembra destinato a lasciare il blues dopo quattro stagioni, desideroso anche di tornare in Italia. Il Chelsea nelle scorse finestre di mercato ha provato a rinnovarlo, ma senza successo. Ora la volontà sembra quella di lasciarlo partire, con una possibilità di vederlo andar via già dal mese di gennaio.

Minutaggio eccellente

Nonostante tutto ciò, il giocatore continua comunque a collezionare presenze in campionato. Con il Chelsea ha già giocato 8 partite tra Premier League e Champions League, segnando anche una rete.

Il Chelsea potrebbe perdere sia lui che Ngolo Kanté nei prossimi mesi, con un centrocampo che potrebbe finire per non riconoscersi. Un problema in comune con i bianconeri, anche se per i blues la soluzione sembra ben più vicina che altro. I londinesi non stanno messi poi così male, con la Juventus che ora naviga nell’incertezza più che totale.

In estate potrebbe lasciare il bianconero Rabiot, direzione proprio Premier League. E ciò potrebbe creare un clamoroso intreccio di mercato, con il francese che nelle scorse sessioni di mercato si è visto trattato anche dal Chelsea. Che sia la volta giusta?