Jorginho, la Roma osserva

Per Jorginho si fa avanti anche la Roma. L’italo brasiliano è in uscita dal Chelsea e su di lui anche la Juventus

Il Chelsea lascerà partire, con molta probabilità, Jorginho in estate. Il contratto del giocatore azzurro è in scadenza nel 2023 e non è intenzionato a rinnovare.

Il giocatore è intenzionato a tornare in Serie A, con la Juventus e la Roma pronte a provare a tesserare l’ex Napoli e Hellas Verona. Per prelevarlo potrebbero servire circa 20 milioni di euro. Cifre non troppo elevate, ma a cui bisognerà aggiungere lo stipendio.

Una trattativa onerosa

Jorginho difficilmente cercherà di ridursi drasticamente lo stipendio, con la Juventus che fino a qualche mese fa sembrava intenzionata ad offrire 6 milioni di euro annui per un quadriennale.

La Roma difficilmente riuscirà a pareggiare l’offerta. Nonostante abbia ambizioni abbastanza elevate, la prossima stagione non giocherà la Champions League cosa che potrebbe risultare decisiva nella sua scelta.

L’italo-brasiliano è quasi sicuro partente e il Chelsea ormai si è messo il cuore in pace sul perderlo. La Roma ha intenzione di fare almeno un colpo a centrocampo e allo stesso prezzo potrebbe prendere Douglas Luiz. Il calciatore brasiliano è molto più giovane e meno oneroso rispetto all’azzurro.

Sono 47 le presenze totali del calciatore ex Napoli in stagione, in cui ha segnato ben 9 gol e offerto ai compagni 4 assist. Il calciatore – nonostante sia in uscita – ha giocato gran parte delle partite dei londinesi risultando spesso decisivo. Praticamente quasi nulli i problemi fisici, con solo una partita – sul finale di stagione – saltata per un affaticamento.