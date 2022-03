Jorginho, l’agente: “L’anno prossimo alla Juventus? Dobbiamo vedere”

Nell’ultimo periodo Jorge Luis Frello Filho, meglio conosciuto come Jorginho, è stato clamorosamente accostato alla Juventus. Massimiliano Allegri infatti sta chiedendo alla dirigenza uno sforzo sul mercato al fine di costruire una rosa completa e adatta al proprio gioco.

Il reparto che più necessità di rinforzi è proprio il centrocampo, dove un regista puro come Jorginho servirebbe come il pane. Al momento comunque non vi è una vera e propria trattativa tra la Juventus ed il Chelsea, ma l’interesse bianconero per l’ex Napoli è evidente.

A tale proposito Joao Santos, agente di Jorginho, è stato recentemente intervistato ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione sportiva “Si gonfia la rete”. Alla domanda sull’interessamento della Juventus al proprio assistito, l’agente ha provato a rimanere sul vago, senza però smentire nulla. Ecco le sue parole in merito.

“Jorginho? L’ho sentito prima degli ottavi, abbiamo parlato. Juventus l’anno prossimo? Da quando stava con Sarri si parla della Juve, al momento però il Chelsea non può muovere nulla sul mercato. Dobbiamo vedere cosa succede“.

“Ovviamente la Juventus è una squadra importante a livello europeo, dobbiamo vedere. Lui è arrivato in Italia che aveva 15 anni, ovviamente gli farebbe piacere un giorno tornare. Ora è concentrato sulla Nazionale perché bisogna andare al Mondiale, speriamo bene”.