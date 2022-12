Jorginho, per ora sarà Chelsea ma in estate la Roma può provarci

Jorginho sembra intenzionato a rimanere a Londra per il momento e nonostante le voci di possibile rinnovo c’è chi alimenta un futuro in Italia

Clamorosamente Jorginho potrebbe restare almeno fino all’estate al Chelsea. L’italo-brasiliano sembra intenzionato a non andare da nessuna parte a gennaio, con Inter, Barcellona e Juventus che potrebbero rimandare alla prossima estate.

Il giocatore, però, potrebbe rinnovare il suo contratto con alcune squadre che rimarrebbero beffate. La Roma, però, sembrerebbe intenzionata a non demordere e potrebbe continuare a spingere per averlo in rosa. Il giocatore, intanto, ha chiarito le voci sul suo futuro.

Ecco cosa ha detto

Jorginho ha parlato chiaro in un’intervista a Talksport. Ha detto: “Amo il Chelsea, voglio restare. Per il momento penso solo a vincere più partite possibili, non voglio pensare al futuro, altrimenti sarebbe un problema”. Poi ha aggiunto: “Credo stia facendo un ottimo lavoro, si vedranno i risultati. Mi piace essere a sua disposizione, con lui si lavora sodo”. In mezzo anche una frase sfuggente, un “Comunque voglio un club che possa vincere” che sembra chiarire ogni voce.

Il giocatore potrebbe voler continuare con un progetto vincente, con la Roma che sarebbe disposta ad offrire quello che lui cerca. I giallorossi sembrano voler costruire una squadra che possa competere sia in Italia che in Europa, con José Mourinho intenzionato a non andare via per ora. Da non scartare anche l’idea Napoli, che potrebbe essere un’alternativa più che valida per un futuro in Italia. Il calciatore è rimasto legato agli azzurri e un suo ritorno sarebbe graditissimo.