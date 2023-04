José Mourinho apre la porta d’uscita alla Roma

L’allenatore portoghese nella conferenza stampa dopo la partita vinta contro il Feyenoord ha aperto alla possibilità di addio alla Roma

In semifinale di Europa League dopo aver rimontato il Feyenoord, José Mourinho è tornato in lizza per vincere un altro titolo europeo. Il portoghese, unico allenatore ad aver vinto tutte e tre le competizioni europee disponibili, è stato recentemente accostato ad altre squadre. Chelsea, PSG, Al Nassr e Real Madrid sono state indicate come destinazioni per lo Special One.

Con un contratto con la Roma fino al 2024, Mourinho ha riconosciuto la sua felicità nell’allenare i giallorossi: “Sono felice qui, non posso nasconderlo. Mi piace la gente, ho un buon rapporto con la proprietà, se dico il contrario mento. I giocatori sono fantastici, hanno una grandissima empatia tra di loro. Non sono come dei figli perché ne ho due, ma quasi“.

Poi continua…

Tuttavia, lo special one ha aperto la porta a una possibile uscita dal club della capitale, con un messaggio criptico: “Non posso dire di non essere felice. A volte penso alle frustrazioni e a volte penso ad altre ambizioni, ma oggi la cosa importante è che sono felice, lavoro per la gente e l’ho vista felice. Questa è la cosa importante“.

Piccolo retroscena curioso, intanto, nella partita di ieri sera. L’allenatore del Feyenoord ha dichiarato cosa si sono detti con Mourinho: “Mi ha detto che non devo guardare solo Napoli e Manchester City, ma che mi aiuterebbe anche guardare la Roma. Beh, forse ha ragione perché bisogna fare loro un grande complimento per il carattere che hanno dimostrato. Si sa quanto sia bravo Mourinho a portare i giocatori al limite. La sua squadra ha combattuto. Perché se riesci a vincere contro questo Feyenoord, devi essere molto bravo“.