José Mourinho lancia una frecciata ai tifosi della Roma

Clima teso tra Mourinho e i tifosi della Roma, la situazione sembra poter degenerare anche se i giallorossi apprezzano il loro allenatore

Nonostante la buona prestazione in Serie A, stabilita al terzo posto, non è stato un periodo facile per la Roma. Dopo le voci di una possibile partenza di José Mourinho, corteggiato dalla Federcalcio portoghese, da quella brasiliana e persino dal PSG, la sconfitta contro il Salisburgo in Europa League non è andata giù ai tifosi.

La vittoria per 1-0 contro l’Hellas Verona non è bastata a placare la rabbia dei tifosi, che hanno fischiato diversi giocatori. Una situazione che il tecnico del Setubal non ha trascurato: “Fischiare un giovane che perde un pallone perché ha sbagliato un controllo o un passaggio… Cafu e Maicon non sono più qui, né Conti, né Totti, né altri fenomeni che hanno giocato qui. La gente non ha ancora capito il valore di questa squadra. C’è chi fa finta di non capire. C’è gente allo stadio che non capisce. Forse è colpa mia, non ho mai spiegato il lavoro che è stato fatto. Probabilmente non sono abbastanza dettagliato. Forse aspetterò la fine della stagione per parlarne”.

Non tarda la risposta

A rispondere allo Special One è stato Di Livio, che ha detto: “Fatico a capirlo, ieri se l’è presa per alcuni fischi coi tifosi. Ma ieri era una giornata particolare, non credo fossero fischi rivolti alla squadra. Poi dire che parlerà a fine anno…. ma che vuol dire? Ora che la Roma sta lottando per il quarto posto con una sfida importante in Europa, fare certe polemiche non ha senso”.