José Mourinho potrebbe lasciare la Roma se non arrivasse un giocatore

Il tecnico portoghese è interessato alla Roma per uno dei giocatori che sono stati collegati alle Merengues qualche giorno fa. Anche se la verità è che molte altre squadre stanno seguendo le sue orme

Il suo contratto con il Livepool scade a fine stagione e da qualche settimana si sa che non rinnoverà. Roberto Firmino ha realizzato 11 gol e 5 assist in 32 presenze stagionali, quindi la squadra di Anfield è già al corrente della decisione del 31enne. Il giocatore è stato accostato a diversi giganti europei.

Tra questi c’è il Real Madrid, che di recente è stato indicato come possibile destinazione del giocatore. Un attaccante di alto livello, con una grande esperienza alle spalle e una squisita qualità tecnica. In questa stagione ha segnato 11 gol e 5 assist nelle 32 partite disputate con la squadra del Merseyside per cui gioca.

La Roma si sta già posizionando

Ma era prevedibile che le opzioni future per questo giocatore si sarebbero moltiplicate. Stiamo parlando di un giocatore con molta classe, talento e che firmerebbe a costo zero. E quelle stesse qualità che i campioni d’Europa avrebbero notato sono quelle che ha visto una sua ex. Perché SportMediaset ha messo la Roma sulle sue tracce.

La grande esperienza che ha comportato l’ingaggio di Paulo Dybala avrebbe portato la squadra di José Mourinho a optare per questo giocatore. O almeno che lo abbiano già inserito nella lista dei desideri per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. José Mourinho sembra scontento della sua attuale situazione e un mancato arrivo del giocatore potrebbe rendere il tutto più difficile.