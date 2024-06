Josep Martinez l’alternativa a Bento per l’Inter

L’interesse dell’Inter per Bento si sta raffreddando, visto che l’interesse della Premier League fa lievitare il prezzo del brasiliano e l’alternativa è Josep Martinez del Genoa

È quanto riporta l’edizione cartacea odierna della Gazzetta dello Sport di Milano, tramite FCInterNews. Una delle principali priorità dell’Inter per la finestra estiva di trasferimenti è l’acquisto di un portiere. Il piano dei nerazzurri è chiaro. Vogliono ingaggiare un giovane portiere che inizialmente faccia da riserva a Yann Sommer in porta.

Poi, dopo una stagione come vice di Sommer, il nuovo portiere sarà in grado di ereditare il ruolo di titolare. E c’è un profilo in particolare che l’Inter ha messo come obiettivo principale in porta. I nerazzurri sono interessati al portiere dell’Atletico Paranaense Bento dalla scorsa estate. Tuttavia, un accordo per il 24enne potrebbe non essere alla portata dell’Inter dal punto di vista finanziario. Questo a causa del crescente interesse per Bento da parte della Premier League.

Martinez l’alternativa?

Secondo la Gazzetta, l’Atletico non intende scendere sotto la valutazione di 20 milioni di euro per Bento. Anzi, con i grandi club inglesi in corsa, il prezzo del cartellino potrebbe salire ulteriormente. Anche se l’Inter dovesse rinunciare a Bento, tuttavia, il suo piano rimarrebbe invariato in porta.

I nerazzurri puntano a un giovane portiere in grado di diventare il titolare per gli anni a venire. La principale alternativa a Bento è il portiere del Genoa Martinez che già conosce la nostra Serie A e sarebbe ben contento di sposare il progetto Inter con la possibilità di diventare il portiere del futuro.