Josephine Langford nel cast della commedia romantica “The Other Zoey”

Josephine Langford sarà la protagonista di una commedia romantica.

L’attrice australiana, conosciuta principalmente per il ruolo di Tessa nella saga After, sarà la protagonista di The Other Zoey.

Deadline riporta che nel cast vi saranno anche Drew Starkey e Archie Renaux. Starkey è conosciuto principalmente per la serie di Netflix Outer Banks. Anche Archie Renaux deve la fama a una serie Netflix: Shadow and Bone.

Sarah Zandieh è la regista. Invece Matt Tabak si è occupato della sceneggiatura.

Le riprese del film sono iniziate proprio a dicembre in North Carolina.

Sinossi di The Other Zoey con Josephine Langford:

“Il film segue Zoey Miller, una brillante studentessa al college che rifiuta la tradizionale visione dell’amore e delle relazioni. La sua prospettiva cambierà radicalmente quando un altro studente la scambierà per la sua fidanzata, anche lei chiamata Zoey.”

Al momento non vi è ancora una data di uscita per il progetto.

Tuttavia, Josephine Langford tornerà nel ruolo di Tessa Young in After 4 (After Ever Happy) in uscita nel 2022. Inoltre, Langford ha un ruolo importante anche nella pellicola Evolution di Nick Hamm, al momento anch’essa senza data di uscita.