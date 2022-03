Jovic possibile vice Vlahovic alla Juventus

Luka Jovic è in uscita dal Real Madrid, che vorrebbe venderlo. Il serbo potrebbe essere il possibile vice Vlahovic

Tra i papabili al ruolo di vice Vlahovic sembrerebbe esserci anche Luka Jovic. L’attaccante serbo sembra non aver trovato la propria dimensione a Madrid, finendo spesso chiuso da uno straripante Karim Benzema. Il classe ’97 sembrerebbe essere finito sul mercato, con le merengues che chiedono almeno 30 milioni.

La Juventus sembrerebbe essere interessata, ma non alle cifre del Real Madrid. Non è detto però che la Juventus non possa formulare un’offerta nella prossima sessione di mercato. I bianconeri proveranno sicuramente a cercare una punta di riserva e Jovic intriga.

Un calciatore da rilanciare e le pretendenti in agguato

Il serbo alla Juventus troverebbe il connazionale Dusan Vlahovic, ma vi sono dei problemi. Per Jovic sembrerebbe esserci una grossa fila e la Juventus non è in vantaggio. Arsenal, Roma, Borussia Dortmund e Hertha Berlino a seguire l’attaccante. A spuntarla potrebbero però essere i gialloneri, visto l’interesse del Real per Haaland. Il Borussia Dortmund potrebbe ricevere un’offerta di cash più il cartellino del serbo per il norvegese. Lasciando dunque a bocca asciutta le altre pretendenti.

L’Arsenal deve sostituire Nketiah, Lacazette e Aubameyang. I primi due sono in scadenza, mentre Aubameyang ha lasciato nel mercato di Gennaio per andare al Barcellona. La Roma cerca qualcuno per eventualmente sostituire Abraham – che sembrerebbe poter tornare al Chelsea – con la Juventus che dunque si lancerebbe su altri obiettivi. Appare più defilato l’Hertha Berlino, indietro nelle preferenze del giocatore e delle merengues.