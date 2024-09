Juan Jesus, dopo una stagione da titolare inamovibile la panchina con Antonio Conte

Con l’arrivo di Antonio Conte, sono cambiate diverse gerarchie all’interno della SSC Napoli. Molti sono i calciatori che sono andati via, soprattutto per il nuovo modulo che vede la squadra azzurra abbandonare la difesa a quattro per passare a quella a tre.

Chi ha perso il posto da titolare è Juan Jesus. Il centrale azzurro, nella passata stagione, è stato il perno della retroguardia azzurra, la quale, però, ha subito troppe reti per una squadra che punta almeno alla qualificazione in Champions League. Per questo motivo il Napoli ha deciso di investire oltre 35 milioni di euro per acquistare Alessandro Buongiorno.

JUAN JESUS AL NAPOLI FINO AL 2025, IL DIFENSORE NON SARA’ PIU’ TITOLARE CON ANTONIO CONTE MA ONORERA’ IL SUO CONTRATTO FINO A GIUGNO DEL PROSSIMO ANNO

Dopo due anni da rincalzo, Juan Jesus è diventato titolare, con Mazzarri e Calzona che lo ritenevano indispensabile tra i calciatori a disposizione in quel ruolo. La scorsa stagione, infatti, sono state ben 31 le presenze nel club azzurro e quest’anno dovrà ridimensionare la sua posizione. In ogni caso, sarà lui la prima sostituzione utile per il mister Antonio Conte.