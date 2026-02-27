Juan Jesus è l’insostituibile di Antonio Conte: il difensore sarà premiato a fine stagione?

Quando il suo futuro sembrava lontano da Napoli, Juan Jesus ha scelto di rispondere nel modo più concreto possibile: con il lavoro quotidiano e con prestazioni sempre affidabili. In più occasioni il difensore brasiliano è stato indicato come uno dei possibili partenti, ma il campo ha ribaltato ogni previsione. Oggi Juan Jesus è diventato una presenza costante e silenziosa, capace di garantire solidità e attenzione in ogni partita.

Il cambio di rotta è arrivato soprattutto con l’avvento di Antonio Conte, che ha trovato nel centrale mancino un elemento perfettamente funzionale alle sue idee. Affidabile, disciplinato e sempre pronto a sacrificarsi per la squadra, Juan Jesus non ha praticamente mai saltato una gara quest’anno, conquistando lo status di fedelissimo dell’allenatore. Un ruolo costruito senza proclami, ma con continuità e professionalità.

Il rendimento costante non è passato inosservato nemmeno in casa SSC Napoli. Il club, infatti, sta valutando seriamente la possibilità di premiarlo con un nuovo accordo, soprattutto in caso di permanenza di Conte sulla panchina azzurra. L’idea è quella di un rinnovo fino al 2027, con opzione per un’ulteriore stagione, a conferma della fiducia totale riposta nel giocatore.

Da possibile partente a pilastro affidabile: la parabola di Juan Jesus racconta di un calciatore che ha saputo ribaltare il proprio destino con dedizione e spirito di squadra. E ora, dopo aver conquistato allenatore e ambiente, il difensore è pronto a legare ancora più a lungo il suo futuro a Napoli.