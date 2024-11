Juan Jesus, futuro in bilico: Flamengo e club turchi interessati al difensore del Napoli

Il futuro di Juan Jesus resta incerto, ma non si esclude un possibile trasferimento in Brasile. Il difensore brasiliano, il cui contratto con il Napoli scade a giugno, è finito nel mirino del Flamengo, come riportato da AreaNapoli.it. Anche alcune squadre della Super Lig turca stanno monitorando la situazione, con l’obiettivo di acquistarlo già nel mercato di gennaio.

Il Flamengo tra le opzioni possibili

Il club di Rio de Janeiro, che in passato aveva già valutato il profilo dell’ex Roma, considera Jesus una possibile alternativa a Leo Ortiz e Fabricio Bruno. Se uno di questi giocatori dovesse lasciare la squadra, il Flamengo potrebbe tentare l’assalto per il centrale azzurro. Tuttavia, al momento la società brasiliana sembra poco propensa a pagare un cartellino per un calciatore che sarà svincolato a breve.

Dal punto di vista economico, il Flamengo non avrebbe difficoltà a offrire a Juan Jesus un ingaggio in linea con il milione netto di parte fissa più bonus che percepisce attualmente in Italia.

La posizione del Napoli

Il Napoli, dal canto suo, difficilmente rinnoverà il contratto del brasiliano, ma potrebbe valutare una cessione anticipata nel caso trovasse un acquirente disposto a tesserarlo durante la stagione. Questa operazione libererebbe un posto nella lista di Serie A, che potrebbe essere utilizzato per acquistare un nuovo centrale, magari con la formula del prestito.

Scenari di mercato

La possibilità di cedere Juan Jesus è legata anche alla situazione di Natan, attualmente in prestito al Betis Siviglia. Il difensore brasiliano, ex Bragantino, potrebbe fare ritorno a Napoli in estate se non fosse riscattato dagli spagnoli. Nel frattempo, la società partenopea potrebbe muoversi sul mercato per trovare un rinforzo temporaneo, in attesa di chiarire le strategie future per il reparto difensivo.

In attesa di sviluppi concreti, il Flamengo resta una pista intrigante per Juan Jesus, che potrebbe tornare a giocare nel suo paese d’origine e proseguire la carriera in un club di prestigio.