Juan Jesus ha deciso cosa vuole fare: ecco il suo futuro

Juan Jesus si sta ritagliando un ruolo sempre più importante dentro e fuori dal campo. Il difensore brasiliano, spesso chiamato in causa nelle partite chiave, ha deciso quale sarà il prossimo passo della sua carriera: restare ad indossare la maglia azzurra

La scelta di Juan Jesus

Classe 1991 e con un curriculum che parla di esperienze importanti in Serie A con Inter e Roma prima dell’arrivo sotto il Vesuvio, Juan Jesus è diventato un punto di riferimento per i compagni. La sua affidabilità, unita a una leadership riconosciuta nello spogliatoio, lo rendono più di un semplice elemento di rotazione nelle scelte di Conte, specialmente nelle partite di alto livello come quella vinta contro il Milan in semifinale di Supercoppa italiana. Un’altra prestazione brillante, che va capire quanto sia importante il brasiliano per Conte.

Il contratto del difensore brasiliano scadrà il 30 giugno 2026, ma la volontà di proseguire il rapporto con il Napoli è forte da parte del giocatore. Secondo diverse fonti, il brasiliano sarebbe favorevole a discutere un prolungamento, una prospettiva che avrebbe riscontro positivo anche nella dirigenza azzurra. La società partenopea, infatti, non vede alcun problema nel valutare un rinnovo qualora le prestazioni di Juan Jesus dovessero restare su livelli solidi anche nei prossimi mesi visto anche che ormai è da anni parte del progetto dei campani.

Juan Jesus suona la carica

Prima del match contro il Milan, poi vinto, il brasiliano ha lasciato capire come la squadra voglia rialzarsi dopo le due recenti sconfitte: “Sinceramente abbiamo abituato bene le persone a vedere un Napoli che vince sempre. Anche a noi non piace perdere, è una partita importante per dimostrare l’importanza di questo gruppo”.