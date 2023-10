Juan Jesus, i complimenti a Ostigard dopo il gol

Juan Jesus ha fatto i suoi complimenti a Leo Ostigard dopo il gol rifilato al Lecce, da compagno di reparto a compagno di reparto

Il Napoli continua a macinare terreno e a sembrare sempre più una macchina ben rodata. I partenopei, difatti, continuano ad essere per la seconda partita consecutiva una sicurezza per Rudi Garcia e sembrano aver cancellato il periodo no che li aveva caratterizzati.

La serata contro il Lecce ha messo in luce anche Leo Ostigard, autore di un gol che ha aperto le marcature contro i giallorossi. A complimentarsi con lui è stato Juan Jesus su Instagram, che da infortunato ha scritto al compagno di reparto: “Bravo Ostigard, meriti questa gioia”.

Rudi Garcia nel post partita

L’allenatore partenopeo nel finale di sfida è intervenuto ai microfoni dei giornalisti. Ecco cosa ha detto: “La partita è stata gestita bene, volevamo partire forte e segnare nel primo quarto d’ora, sono contento che sia arrivato su una punizione laterale perché il mio staff aveva lavorato su questa situazione. Sono contento per Ostigard, un giocatore che sta facendo molto bene. Abbiamo fatto la differenza nella gestione del gruppo, Osimhen non ha iniziato ma è entrato con freschezza e ha fatto un gol importante. Anche Gaetano, al ritorno in campo, è stato bravo a segnare. Non abbiamo subito gol e questo è un bene. Per noi era importante vincere, abbiamo imparato la lezione di Genova. Ostigard e Natan? Natan è arrivato tardissimo, così come Lindstrom, non erano pronti per l’inizio del campionato. Per fortuna Natan non è andato in nazionale, è rimasto con noi, ha capito la nostra filosofia di gioco e ha preso fiducia”.