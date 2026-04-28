Napoli, Juan Jesus vicino all’addio: chi lo sostituirà?

Con l’arrivo dell’estate, una ventata di cambiamento travolgerà il Napoli. Il contratto di Juan Jesus sta per scadere. Il club partenopeo, tuttavia, stando a quanto trapelato, non è intenzionato a procedere al rinnovo.

Dopo ben due scudetti vinti, sembra che il difensore si stia preparando ad affrontare le ultime partite con indosso la maglia azzurra.

Chi prenderà il suo posto? Secondo quando riportato dalla rivista calcistica “La Gazzetta dello Sport”, non si tratterebbe di un giocatore dal volto nuovo. Probabilmente, a tornare a giocare al Maradona sarà Rafa Marin. Il calciatore, attualmente in prestito dal team azzurro, si è distinto al Villarreal.

Sembra, dunque, che per il giocatore, classe 2002, sia giunto il momento di tornare al Napoli, ma questa volta per restare.

Non sarà il solo a giocare di nuovo nella rosa di Antonio Conte. Con lui, infatti, rientrerà anche Marianucci. Non ci sono, dunque, grandi voragini da dover sopperire nel comparto.