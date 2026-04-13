Juan Jesus nel mirino delle critiche: i tifosi non lo perdonano

Nel calcio, si sa, basta un attimo per passare dagli applausi alle critiche. È una linea sottile, spesso dettata dall’emozione del momento. Ed è proprio su questa linea che si trova oggi Juan Jesus, finito al centro delle polemiche dopo un errore che ha lasciato il segno nell’ultima gara del Napoli

Fatale Parma

Sui social, la reazione è stata immediata. Commenti duri, giudizi affrettati, parole che vanno oltre la semplice analisi sportiva. C’è chi parla di un ciclo ormai concluso, chi invoca cambiamenti drastici, dimenticando forse quanto il calcio sia fatto anche di equilibri fragili e giornate storte. Quello contro il Parma può dirsi un errore enorme, considerando anche che ha spalancato la porta per il gol di Strefezza dopo neppure un minuto di gioco.

Eppure, ridurre tutto a un singolo episodio rischia di essere ingiusto. Un errore pesa, certo, ma non può cancellare il lavoro, l’impegno e la professionalità di un calciatore. In una stagione complessa, fatta di alti e bassi, è inevitabile che ogni giocatore attraversi momenti difficili. Non esistono squadre perfette, né difese immuni da sbavature.

Possibile addio in estate?

Juan Jesus potrebbe lasciare il Napoli in estate e fare ritorno in Brasile, dove diversi club avrebbero già mostrato interesse. Dopo stagioni altalenanti per rendimento, un cambio di ambiente potrebbe aiutarlo a ritrovare continuità e serenità, chiudendo la sua esperienza europea e riavvicinandosi alla sua terra: il Brasile. Per ora, avrebbero preso informazioni su di lui Internacional, Santos e il Cruzeiro. Non da scartare qualche interesse da qualche squadra un po’ più in alto in classifica, anche se la sensazione è che la voglia di Juan Jesus possa essere quella di tornare nella “sua” Belo Horizonte.