Juan Jesus, possibile rinnovo con il Napoli

Juan Jesus potrebbe rinnovare con il Napoli. Il calciatore brasiliano è in trattativa con il club azzurro

Juan Jesus e il Napoli starebbero discutendo del rinnovo di contratto, con il giocatore che sembrerebbe star spingendo per rimanere sotto le pendici del Vesuvio. Il brasiliano ha varie offerte e sembra intenzionato comunque a rimanere in Italia.

A parlare della situazione è stato Valter De Maggio, che ai microfoni di Radio Goal, programma della radio ufficiale Kiss Kiss Napoli, ha parlato della situazione legata al difensore ex Inter e Roma.

Ecco cosa è stato detto

Qui di seguito le parole di Valter De Maggio: “Il Napoli e l’entourage di Juan Jesus stanno parlando di un possibile rinnovo. Juan Jesus è un calciatore molto apprezzato sia in Italia che all’estero. Vi posso dire che c’è il concreto interesse di ben quattro squadre del campionato italiano di Serie A e due estere perché al momento potrebbe firmare per un’altra società avendo il contratto in scadenza a fine anno. Il calciatore, tuttavia, sta bene a Napoli e non spinge per andare via. Vedremo se si raggiungerà un accordo tra le parti”.

Qualche mese fa, intanto, il giocatore ha parlato di come si trova con i partenopei: “Qui al Napoli conta la squadra, conta fare risultato, conta il fatto che chi entra debba fare bene. Non si sente la mancanza degli assenti perché chi entra nella dinamica della partita si fa trovare pronto, fa benissimo e non li fa rimpiangere, questa è una cosa bellissima ed è la cosa più importante”