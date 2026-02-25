mercoledì, Febbraio 25, 2026
Juan Jesus presenta i due colleghi brasiliani: “Uno dei due si avvicina a Neres”

Di Giuseppe Federici
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Juan Jesus ha parlato prima della sfida di Coppa Italia di qualche settimana fa contro il Como, soffermandosi anche sui nuovi arrivi in casa Napoli. Il difensore brasiliano si è mostrato sereno e fiducioso, spiegando che il gruppo sta lavorando bene e che tutti sono pronti a dare il massimo quando vengono chiamati in causa

Juan Jesus si sente bene

Ha detto che, anche se non è più giovanissimo, si sente bene fisicamente e continua ad allenarsi con grande impegno. Per lui l’età non è un problema: ciò che conta è farsi trovare pronti e aiutare la squadra in ogni momento della stagione.

Poi ha parlato dei nuovi esterni offensivi, Giovane e Alisson Santos. Juan Jesus ha spiegato che sono due giocatori diversi, ma entrambi interessanti. Alisson è rapido, bravo nel dribbling e capace di saltare l’uomo. Può creare occasioni e dare vivacità all’attacco. Giovane invece è più potente, corre molto e dà intensità alla squadra. È un giocatore che può crescere tanto e che ha qualità importanti.

Nessuno dei due è Neres, ma…

Il difensore ha voluto chiarire che non vuole fare paragoni diretti con Neres. Secondo lui è sbagliato dire che siano uguali, ma uno dei due può avvicinarsi alle sue caratteristiche. Tutto dipenderà dal lavoro e dall’impegno che metteranno in campo. In conclusione, Juan Jesus si è detto fiducioso: i nuovi arrivi possono portare entusiasmo e nuove soluzioni. Ora però la cosa più importante resta il campo e le prossime partite.

