Juan Jesus presenta i due colleghi brasiliani: “Uno dei due si avvicina a Neres”

Juan Jesus ha parlato prima della sfida di Coppa Italia di qualche settimana fa contro il Como, soffermandosi anche sui nuovi arrivi in casa Napoli. Il difensore brasiliano si è mostrato sereno e fiducioso, spiegando che il gruppo sta lavorando bene e che tutti sono pronti a dare il massimo quando vengono chiamati in causa

Juan Jesus si sente bene

Ha detto che, anche se non è più giovanissimo, si sente bene fisicamente e continua ad allenarsi con grande impegno. Per lui l’età non è un problema: ciò che conta è farsi trovare pronti e aiutare la squadra in ogni momento della stagione.

Poi ha parlato dei nuovi esterni offensivi, Giovane e Alisson Santos. Juan Jesus ha spiegato che sono due giocatori diversi, ma entrambi interessanti. Alisson è rapido, bravo nel dribbling e capace di saltare l’uomo. Può creare occasioni e dare vivacità all’attacco. Giovane invece è più potente, corre molto e dà intensità alla squadra. È un giocatore che può crescere tanto e che ha qualità importanti.

Nessuno dei due è Neres, ma…

Il difensore ha voluto chiarire che non vuole fare paragoni diretti con Neres. Secondo lui è sbagliato dire che siano uguali, ma uno dei due può avvicinarsi alle sue caratteristiche. Tutto dipenderà dal lavoro e dall’impegno che metteranno in campo. In conclusione, Juan Jesus si è detto fiducioso: i nuovi arrivi possono portare entusiasmo e nuove soluzioni. Ora però la cosa più importante resta il campo e le prossime partite.