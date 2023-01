Juan Jesus si libera a parametro zero, alcuni club interessati

Juan Jesus sembra pronto a lasciare Napoli a fine stagione, con il contratto in scadenza che garantirà un acquisto semplice per le squadre interessate

A fine stagione potrebbe arrivare l’addio per Juan Jesus. Il difensore brasiliano ex Inter e Roma potrebbe salutare il Napoli, considerando che il suo contratto è in scadenza. I partenopei non hanno ancora trovato un accordo per un eventuale rinnovo, con la probabilità che il giocatore possa andar via.

Ad interessarsi al giocatore ci sarebbero varie squadre europee, con anche alcuni club italiani pronti a provare a prenderlo. All’estero ci sono club francesi, inglesi e spagnoli con il Napoli che non avrebbe fretta. Per ora non ci sarebbero spiragli per il rinnovo, ma mai dire mai.

Cosa dice il Corriere dello sport

Il calciatore è arrivato ormai un anno e mezzo fa su richiesta di Luciano Spalletti, che lo aveva avuto anche alla Roma. Il suo contributo alla causa Napoli è indubbiamente ottimo, però sembra sia il momento dei saluti. Il Corriere dello sport ha fatto il punto sul trasferimento del giocatore. Ecco cosa hanno detto: “Sul fronte rinnovi, in attesa dell’annuncio ufficiale del prolungamento di Lobotka e della chiusura dei discorsi con Rrahmani e Di Lorenzo, resta ancora aperto il capitolo relativo a Juan Jesus”.

“Un parametro zero di lusso, considerando il rendimento e anche il suo nuovo status di comunitario (ha preso la cittadinanza italiana): il suo contratto scadrà a giugno, tra cinque mesi, e cominciano ad arrivare richieste da club italiani, spagnoli e francesi“, ha riferito il quotidiano in merito all’esperto difensore brasiliano.