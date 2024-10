Juan Jesus, stipendio che “pesa”: non sarà rinnovato

Il futuro di Juan Jesus sembra sarà lontano da Napoli. Il difensore brasiliano non rinnoverà con gli azzurri e a fine stagione sarà libero di lasciare a zero

Juan Jesus saluterà, quasi sicuramente, il Napoli a fine stagione. L’intenzione dei partenopei è quella di non rinnovare il suo contratto, anche a fronte di uno stipendio da 1 milione netto che per come vede Aurelio De Laurentiis il giocatore è un esborso fin troppo grande. Per lui, quindi, ci sarà l’addio.

La sensazione è che il giocatore possa provare una nuova esperienza in Italia o salutare per tornare in Brasile. I partenopei hanno un’opzione di rinnovo per due anni, che non eserciteranno. Sul calciatore si starebbero muovendo vari club brasiliani, con l’Internacional che potrebbe riportarlo a casa: la dove tutto è iniziato.

Il furto a Napoli

Il difensore del Napoli Juan Jesus si è sfogato sui social per esprimere la sua indignazione e la sua paura dopo che i ladri hanno rotto il finestrino della sua auto nel tentativo di rubarla, affermando che non si sentirà mai più al sicuro in città. Il giocatore italo-brasiliano ha postato un video sul suo profilo Instagram che mostra il lunotto posteriore rotto e l’interno del suo veicolo, chiaramente in disordine dopo che qualcuno ha cercato di saccheggiarlo.

Un testo che accompagnava il filmato diceva che il tentativo di furto era avvenuto dopo che il giocatore era stato “pedinato” per un mese: “Dopo quasi un mese di pedinamenti, oggi hanno cercato di rubarmi la macchina. Che brutta sensazione, mi fate vomitare!”. Juan Jesus ha poi pubblicato una seconda storia di Instagram spiegando perché non riesce più a sentirsi sicuro a Napoli: “Quello che è successo stasera è solo la ciliegina sulla torta, nel giro di un mese ho trovato ben cinque air tag (geo-tracker) all’interno della mia auto”, ha aggiunto. E il solo sapere che questi criminali sanno dove abito non mi dà serenità, purtroppo non mi sentirò mai più al sicuro in una città così bella”. “So che i beni materiali sono di secondaria importanza, ma sapere che uno sconosciuto ha violato un bene personale mi fa davvero star male”.