Juan Jesus tratta il rinnovo, ma a decidere sarà Antonio Conte

Juan Jesus è vicino a rinnovare con il Napoli, tanto che starebbe trattando per restare per almeno un altro anno

Juan Jesus è in scadenza di contratto con il Napoli e seppur sembrava non potesse rinnovare per scelta della società, ora invece le cose sembrano essere cambiate in meglio. Il calciatore brasiliano può rinnovare e la faccenda sembra farsi seria.

Unico problema? Il potenziale veto di Antonio Conte. Nonostante non abbia iniziato nel modo migliore il campionato, l’ex Inter si è scrollato da dosso le tante panchine di fila e si trova ad essere alla settima presenza consecutiva in campionato. Settima presenza che lo ha visto consacrarsi, finalmente, con Antonio Conte che ora avrà da decidere se fargli rinnovare il contratto o meno. La sensazione è che, però, per ora sia un’incognita legata al ritorno di Alessandro Buongiorno e alla volontà di provare a riprendere Pietro Comuzzo in estate.

Ne parla Il Mattino

Qui di seguito, quanto scritto da i colleghi de Il Mattino riguardo la situazione legata a Juan Jesus: “Ora in casa Napoli c’è da ragionare su un altro aspetto. E qui dipenderà da Antonio Conte. Prendere in considerazione di prolungare per un altro anno il contratto in scadenza per Juan Jesus? Valutazioni che verranno fatte nelle prossime settimane. Il rendimento in queste ultime sette gare lascia intendere che il capitolo non è ancora chiuso”.

Cosa in piu, secondo Il Mattino anche Alex Meret potrebbe rinnovare il proprio contratto con il Napoli, tanto che Federico Pastorello – suo agente – sarebbe atteso in città per il fine settimana per trattare con i partenopei. Da questo week end si capirà se le strade del Napoli e del calciatore friulano si separeranno o meno.