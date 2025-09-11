Cammaroto: “Juan Jesus potrebbe volare in Brasile anche a gennaio, un ex Inter per la difesa del Napoli”

Il giornalista ed esperto di mercato Emanuele Cammaroto, è stato ospite di Napoli Magazine Live, programma in onda su Radio Punto Zero e condotto da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Nel suo intervento, Cammaroto ha parlato del Napoli e del possibili investimenti nel prossimo mercato di riparazione.

“[…] Il Napoli già pensa anche al mercato di gennaio? Sarà un mercato di completamento, vedremo se ci saranno opportunità o necessità. In estate non sono arrivati per diversi motivi il vice di Di Lorenzo ed anche quello di Anguissa, vedremo a gennaio”.

“Non ci aspettiamo colpi di primo piano, ma qualcosa si muove. C’è ad esempio il nome di Skriniar, già accostato al Napoli in passato, il quale potrebbe lasciare il Fenerbahce. Conte lo apprezza, in ottica futura potrebbe essere valutato al posto di Juan Jesus. Juan Jesus potrebbe volare in Brasile anche a gennaio, quindi occhio al nome dello slovacco”.

“Hojlund? Si è allenato pochissimo con il Napoli, quindi credo che vedremo Lucca titolare contro la Fiorentina, ci sarà poi spazio anche per il danese. Elmas avrà un ruolo da protagonista, probabilmente anche già a Firenze […]”, ha dichiarato l’esperto di mercato per NapoliMagazine.