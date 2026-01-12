Juan Jesus vicino al rinnovo: si legherà al Napoli fino al 2027

La scelta di Antonio Conte di schierare Juan Jesus anche contro l’Inter ha pagato ancora. Il brasiliano ha fornito un’ottima prestazione mettendo in seria difficoltà Marcus Thuram e gli azzurri sono riusciti a strappare un pareggio rimontando per ben due volte il vantaggio della capolista.

Juan Jesus era diffidato e per questo motivo Antonio Conte lo aveva preservato contro il Verona proprio per assicurarsi la sua presenza contro l’Inter. Ieri è arrivato un cartellino giallo nel finale, per cui l’ex Roma e proprio Inter sarà costretto a saltare la sfida di mercoledì contro il Parma, nella cui occasione sarà schierato nuovamente Buongiorno.

In queste ore, alla luce delle ottime prestazioni che sta fornendo, si stanno discutendo i dettagli per il suo rinnovo che lo legheranno ai colori azzurri almeno per un altro anno. Ne ha parlato il noto giornalista di calciomercato Niccolò Schira su X:

“Il Napoli ha avviato le trattative per provare a prolungare il contratto di Juan Jesus fino al 2027. Trattativa iniziale positiva. Il difensore centrale è stato contattato da alcuni club stranieri, ma la sua priorità è restare”.

Nonostante le prestazioni altalenanti appena arrivato, questa è senza dubbio la consacrazione del calciatore che probabilmente sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Vista la considerazione che Conte ha di Juan Jesus, il fatto che dovrà scontare la squalifica contro il Parma non è poi una cattiva notizia perché in questo modo si “pulisce” la sua situazione in vista del prossimo big match del 25 gennaio contro la Juventus.