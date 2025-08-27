Juanlu-Napoli: il Milan si fa avanti con il Siviglia

mercoledì, Agosto 27, 2025
Francesca Panico
Il Napoli non si dà per vinto. Il Club, a ridosso della prima partita della stagione, continua ad occuparsi della trattativa di Juanlu Sanchez.

Nel frattempo che i lavori proseguono, il terzino sta dando il meglio di sé, come titolare del Siviglia.

Le sue abilità non passano inosservate. Anzi, altre squadre si stanno facendo avanti per l’acquisto del difensore. Tra queste, c’è anche il Milan.

Come riferito dal giornale “Il Mattino”, Juanlu è sempre stato molto chiaro. È disposto a lasciare il team spagnolo, solo per una  squadra: il Napoli.

Nonostante le sue parole, la fine del calciomercato sta giungendo. Ogni giorno, diventa sempre più difficile e complicato procedere alla chiusura definitiva del contratto con il club azzurro.

