Juanma Lopez, agente di Morata: “Sono certo che la Juve lo riscatterà a fine stagione”

Alvaro Morata è certamente la nota più positiva dell’inizio di stagione della Juventus. Il centravanti spagnolo è divenuto un titolare inamovibile per Andrea Pirlo e i numeri gli danno ragione: in 14 presenze stagionali lo spagnolo ha collezionato 9 reti e 5 assist.

Morata è approdato in bianconero in prestito dall’Atletico Madrid, ma la Juve ha la possibilità di riscattarlo al termine della stagione e, stando a quanto riportato dal suo agente Juanma Lopez ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, ci sono ottime possibilità che ciò accada:

“Morata è sempre stato la prima scelta della Juventus. E Morata sarebbe andato solo alla Juventus. Il problema, almeno all’inizio, era che l’Atletico pretendeva solamente una cessione a titolo definitivo, non lo lasciava andare in nessun altro modo. Verso la fine del mercato, però, si sono verificate una serie di circostanze per cui Suarez ha detto sì ai rojiblancos e Alvaro ha avuto il via libera per andare in prestito oneroso.

Tanto Andrea quanto Fabio sono stati determinanti. Lo hanno chiamato, si sono parlati più volte. Tra loro c’era intesa già prima e c’è una grande intesa oggi, hanno un bel rapporto. Poi bisogna dire che il ds della Juve ha inciso molto nel percorso professionale di Alvaro perché già nel 2014 ha premuto molto per portarlo alla Juve. Altre squadre italiane che hanno provato a prendere Morata? Milan e Napoli.

La Juventus lo riscatterà? A fine stagione lo riscatteranno dall’Atletico, ne sono certo. Simeone? Nessun rimpianto per com’è andata, credo che l’Atletico abbia trovato in Luis Suarez uno dei migliori attaccanti in circolazione. Tutti contenti”.