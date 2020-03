Julia Roberts, Sean Penn e Armie Hammer nel cast della serie “Gaslit”

Julia Roberts, Sean Penn e Armie Hammer si sono uniti al cast della serie Gaslit.

La serie vanterà anche la presenza dell’attore Joel Edgerton.

La rivista Variety descrive il progetto come una rivisitazione moderna dello scandalo Watergate.

Sam Esmail, creatore della serie Mr. Robot, figura tra i produttori esecutivi.

Gaslit è basato sul podcast Slow Burn.

La serie cercherà un distributore tra le piattaforme streaming.

Julia Roberts interpreterà Martha Mitchell, una celebrità e la moglie del fedele avvocato di Nixon, John Mitchell. Martha sarà la prima persona a dare l’allarme sul coinvolgimento di Nixon nello scandalo Watergate. Le sue azioni scateneranno una reazione a catena sia nella vita politica sia nel suo privato.

Sean Penn interpreterà John Mitchell.

Armie Hammer sarà John Dean, un giovane avvocato della Casa Bianca. Il suo personaggio si troverà diviso tra la propria ambizione e difficoltà nell’ipotesi di mentire per proteggere il Presidente.

Joel Edgerton è G. Gordon Liddy, un veterano di guerra ed ex agente di polizia incaricato di tappare delle rivelazioni imbarazzanti con l’avvento delle Carte del Pentagono.

Sam Esmail ha rivelato cosa l’abbia spinto a creare la serie e a chiamare Julia Roberts:

“Ora più che mai la realtà è ancora più strana della finzione. Ho divorato il podcast Slow Burn. Appena ho finito di ascoltarlo mi sono sentito obbligato a portare questa storia in televisione, soprattutto dopo aver visto la vigliaccheria in mostra durante le recenti udienze sull’impeachment. Per aiutare a comprendere quest’importante capitolo nella storia del nostro paese ho subito pensato di chiamare Julia Roberts. Dopo la sua travolgente interpretazione in Homecoming, sapevo che Julia era l’unica persona in grado di affrontare il ruolo complesso di Martha Mitchell e guidare il nostro cast stellare nell’adattare questa bizzarra e controversa vicenda.”

Infine non vi sono ulteriori dettagli sul progetto e su chi si unirà al cast.