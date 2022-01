Julie Plec e Kevin Williamson di nuovo insieme per una serie di Peacock

Julie Plec e Kevin Williamson, creatori della serie di successo The Vampire Diaries, si riuniranno per un nuovo progetto televisivo. Il progetto comune è la serie, targata Peacock, Dead Day.

Dead Day si basa sulla serie di fumetti AfterShock di Ryan Parrott.

Julie Plec e Kevin Williamson saranno gli showrunner, sceneggiatori e produttori esecutivi della serie.

Sinossi di Dead Day:

“La trama segue le vicende di un gruppo di persone che si prepara all’annuale ‘dead day’, giorno dei morti. Durante questa notte, i morti tornano in vita per finire le faccende che avevano lasciato in sospeso prima di morire. C’è chi torna indietro per festeggiare una notte di nuovo sulla terra e chi invece pianifica di tormentare vecchie conoscenze.”

Julie Plec e Kevin Williamson hanno rilasciato una dichiarazione in merito al nuovo progetto:

“Stavamo cercando un progetto che ci permettesse di lavorare di nuovo insieme da tempo. Dead Day ha tutti gli ingredienti che adoriamo in quanto sceneggiatori. Amore, morte, suspence e dolore. Inoltre conosciamo Susan Rovner e il suo team che lavora a Peacock e crediamo che sia la piattaforma migliore per questo progetto.”

Infine, non vi sono ancora notizie su chi potrebbe far parte del cast ma i fan di The Vampire Diaries possono aspettarsi di essere catapultati di nuovo in un mondo paranormale.