Junior Tavares trasportato d’urgenza in ospedale per un tumore al cervello

Mondo del calcio in ansia per le condizioni di Junior Tavares, ex calciatore della Sampdoria ed attualmente tesserato del Ponte Preta. Il giocatore, nelle scorse ore, è stato trasportato d’urgenza in Ospedale a causa di un tumore al cervello, motivo per il quale dovrà essere subito operato per l’asportazione dello stesso.

A rivelare l’accaduto il portale Globo, il quale svela come il 27enne avrebbe avvertito un formicolio al braccio e gli accertamenti svolti in ospedale hanno rivelato la presenza del tumore.

Junior Tavares ha giocato nella Sampdoria nella stagione 2018/2019 senza lasciare, però, un buon ricordo. Con la maglia blucerchiata, infatti, ha accumulato solo tre presenze, con l’esordio in Serie A avvenuto solo a gennaio 2019.