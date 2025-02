Justin Bieber, in crisi con sua moglie Hailey

È da tempo, ormai, che negli Stati Uniti continuano a girare voci sul presunto divorzio tra Justin Bieber e sua moglie Hailey. È arrivata la fine della loro storia d’amore?

I due si conobbero quando lei aveva solo 13 anni. La loro favola è iniziata qualche anno dopo. Nel 2019, dopo aver superato tanti problemi, tra cui la depressione del cantante di fama mondiale, hanno celebrato la loro unione davanti a Dio; tra pochi familiari ed amici. L’abito di Hailey realizzato da Vivienne Westwood fece impazzire tutte le donne amanti della moda. Il 24 Agosto 2024 la modella ha dato alla luce Jack Blues Bieber, primogenito della coppia.

Le cose sembrerebbero essere cambiate. I due, ormai, non figurano insieme da diverso tempo. Secondo voci molto vicine alla coppia, non vivrebbero più insieme e starebbero conducendo le loro vite separatamente. Non è passato inosservato agli occhi dei fans un altro particolare: Justin e Hailey hanno smesso di seguirsi sui social.

In realtà, ad aver scatenato la crisi sarebbe stato proprio il cantante. Sul suo conto, è stato detto al Daily Mail: “Justin ha avuto problemi negli ultimi due anni e una parte significativa di questi è dovuta alla sua preoccupazione di trovarsi in certe situazioni pubbliche. Ha sviluppato una profonda paura di stare in spazi con molte persone e ha timore delle grandi folle. Questo è uno dei motivi per cui non fa più tournée da un po’ di tempo. Evita di uscire di casa e di dover interagire con estranei e questo lo ha reso sempre più solitario”.

Insomma, la pop star avrebbe deciso di vivere lontano non solo dalle luci di Hollywood, ma anche dall’affetto della sua famiglia e dalle braccia di sua moglie.