Justin Kluivert vicino all’addio definitivo alla Roma

Kluivert potrebbe salutare definitivamente i giallorossi, con una squadra inglese pronta ad investire su di lui. Offerta già pronta e Roma propensa ad accettare

L’attaccante ex Ajax sembrerebbe in procinto di lasciare definitivamente la capitale italiana. Il giocatore olandese, infatti, avrebbe un accordo con il Fulham che potrebbe nelle prossime ore già ritrovarsi ad avere l’accordo con i giallorossi.

Su Kluivert ci sarebbe anche l’interesse del Torino, che però sarebbe già sulla via dell’arrendevolezza. La Roma è propensa ad accettare l’offerta da 10 milioni di euro dei Cottagers, che sembrano intenzionati a prelevare un altro giocatore per giocare al meglio la prossima stagione di Premier League.

Gli inglesi vogliono una salvezza semplice

Un altro colpo sembra essere pronto. Dopo aver preso Leno dall’Arsenal, Mbabu dal Wolfsburg, Joao Palhinha dallo Sporting Lisbona e Andreas Pereira dal Manchester United sembra ci sia ancora spazio per nuovi colpi al Craven Cottage. Marco Silva, dopo la promozione di quest’anno dalla Championship, sembra voler portare il Fulham a conquistare una salvezza molto più agiata rispetto a quanto gli si pronostica.

Justin Kluivert andrebbe ad inserirsi in uno scacchiere colmo di qualità, con giocatori vogliosi di riscatto e con qualche giovane voglioso di mettersi in mostra. Come Rodrigo Muniz, il brasiliano classe 2001 che nella scorsa stagione ha giocato 24 partite di campionato segnando 5 gol. Silva potrà continuare a contare sul proprio bomber Mitrovic, con un 4-2-3-1 che sembra essere disegnato proprio su misura dell’attaccante serbo. La Roma guadagnerà 10 milioni di euro dalla cessione di Kluivert, con il giocatore che potrà avere l’opportunità di mettersi nuovamente in mostra dopo la buona stagione a Nizza.