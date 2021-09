Juve, a gennaio può arrivare il centravanti dell’Arsenal in scadenza: l’indiscrezione

La Juventus per sostituire Cristiano Ronaldo ha prelevato Moise Kean, ma l’ex attaccante del PSG probabilmente non sarà l’unico rinforzo in avanti che arriverà in questa stagione.

La società bianconera non ha mai smesso di lavorare in chiave mercato e a gennaio potrebbe intervenire nuovamente per rinforzare l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri.

Stando a quanto riportato nelle ultime ore da ESPN, la Juve avrebbe messo nel mirino Alexandre Lacazette, attaccante classe 1991 dell’Arsenal e della nazionale francese.

I bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta ai Gunners, che potrebbero cedere il giocatore a cifre contenute in virtù del contratto in scadenza nel prossimo giugno.

La trattativa tra Juve e Arsenal potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, vedremo come evolverà la situazione.