Juve, ancora incerto il futuro di CR7: Mendes pensa allo scambio con il City

Lo sfogo su Instagram di qualche giorno fa non è servito a placare le voci di mercato sul futuro di Cristiano Ronaldo. Per la Juventus non è più incedibile e lo stesso giocatore non rifiuterebbe l’ipotesi trasferimento in un altro club di primissima fascia.

Nei giorni scorsi si era parlato del Paris Saint-Germain, ma i francesi hanno preso tempo per capire cosa accadrà con Mbappé. Se l’attaccante resterà a Parigi, il PSG abbandonerà la pista CR7.

Nel frattempo Jorge Mendes ha iniziato a guardarsi intorno e, in virtù delle difficoltà riscontrate dal Manchester City di Guardiola nell’arrivare a Kane, potrebbe proporre agli inglesi uno scambio interessante.

L’idea sarebbe quella di portare CR7 a Manchester e Gabriel Jesus a Torino. L’attaccante brasiliano è un pupillo della Juventus e per il City non è più una prima scelta.

A pochi giorni dalla fine del mercato concludere un’operazione del genere non sarà cosa facile, serviranno gli incastri giusti e la forte volontà delle parti di portare a termine l’affare.