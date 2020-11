Juve, Bernardeschi ritrovato ma non basta: il centrocampista si gioca la conferma entro Natale

Il giocatore bianconero deve dare seguito alla buona prestazione con il Cagliari per restare in bianconero

E’ un Bernardeschi completamente ritrovato quello visto sabato sera allo Stadium nella sfida tra Juventus e Cagliari, le gare con la nazionale azzurra gli hanno ridato stimoli e fiducia e Pirlo non può essere che soddisfatto.

Con i sardi il centrocampista ha giocato come non faceva da tempo, riuscendo ad incidere, sbagliando poco e mettendo in luce un atteggiamento diverso rispetto alle deludenti apparizioni dell’ultimo periodo.

Pirlo conosce il valore del giocatore e sa che se dovesse mantenere costante il rendimento potrebbe rivelarsi un’alternativa di livello per la Juventus e in futuro un titolare di sicuro affidamento.

Per ritagliarsi un ruolo da protagonista Bernardeschi sarà chiamato a dare continuità, con la Juve che valuterà con attenzione le sue prestazioni fino a Natale, quando deciderà se proporgli il rinnovo di contratto o lasciarlo libero di partire.

L’ex Fiorentina è in scadenza nel 2022 e il suo nuovo agente Mino Raiola nel caso la Juve non volesse tenerlo è già pronto a trovargli una nuova sistemazione. Bernardeschi sta bene a Torino e vuole rimanere, ma per guadagnarsi la conferma dovrà mettere alle spalle il passato e tornare sui livelli di Firenze.