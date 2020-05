Juve, Ceccarini: “Su Pjanic c’è il Barcellona, anche Khedira e Matuidi in uscita. Douglas Costa per arrivare a Pogba”

Niccolò Ceccarini, noto esperto di calciomercato, stamani su Tuttomercatoweb.com ha fatto il punto sul mercato della Juventus, affrontando la questione Pjanic, il capitolo uscite e gli obiettivi per la mediana, in particolare Tonali e Paul Pogba. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“La Juventus sta valutando varie opzioni. A centrocampo la partenza di Pjanic può diventare un’ipotesi molto concreta. Ed è per questo che con il Barcellona sono stati avviati i contatti per Arthur.

Il brasiliano vorrebbe rimanere in blaugrana ma la trattativa potrebbe decollare, visto che il Barcellona è fortemente interessato al bosniaco nel mirino anche di Paris Saint Germain e Chelsea. In casa bianconera si preannunciano molte novità proprio in questo reparto.

Anche Khedira e Matuidi sono in uscita. L’obiettivo è rinnovare e proprio per questo la Juventus sta lavorando per portare Tonali in bianconero. Ma non è l’unica pista visto che anche Pogba resta un nome da tenere in considerazione. Il problema è la valutazione ma è evidente che la sua avventura a Manchester è ormai vicina a concludersi.

Per impostare una trattativa serve che lo United accetti una contropartita tecnica, magari Douglas Costa. In più ci sarebbe anche la questione ingaggio. Per tornare alla Juventus Pogba dovrebbe accettare un ingaggio inferiore”.