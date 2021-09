Juve, Chiesa non al meglio: turno di riposo con la Samp?

La Juventus vince in trasferta contro lo Spezia e conquista i primi tre punti in campionato. Gara sofferta per i bianconeri, che la riprendono grazie alle reti di Chiesa e de Ligt nella ripresa.

L’esterno ex Fiorentina è stato uno dei trascinatori dei bianconeri, ma a pochi minuti dal termine è stato costretto a lasciare il campo per un fastidio muscolare.

Dalle prime impressioni non è emerso nulla di serio, si tratta di un indurimento al flessore, ma non c’è alcuna lesione muscolare.

Il fastidio muscolare di Chiesa deriva sempre dall’infortunio subito in nazionale che l’ha costretto a saltare le sfide con Napoli e Malmo, motivo per cui Allegri potrebbe decidere di non rischiarlo nella sfida di domenica con la Samp.

L’idea del tecnico è quella di concedergli un turno di riposo per avere il giocatore a completa disposizione per la sfida in Champions League con il Chelsea.