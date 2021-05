Juve, con Allegri può tornare anche Pjanic: i dettagli

Il ritorno sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri cambia il mercato dei bianconeri e il futuro di alcuni giocatori, in primis Paulo Dybala, che tornerebbe al centro del progetto.

Per quanto riguarda i possibili rinforzi, come si legge su La Gazzetta dello Sport, si è tornato a parlare di Miralem Pjanic, profilo che Allegri potrebbe provare a riportare a Torino.

Il centrocampista bosniaco al Barcellona ha disputato una stagione al di sotto delle aspettative, collezionando un totale di soli 1285 minuti giocati senza mai entrare in pianta stabile nel giro dei titolari.

Le prestazioni non esaltanti potrebbero spingere i catalani a valutare la cessione in caso di offerte soddisfacenti, ma per il ritorno di Pjanic in bianconero ci sarebbero comunque degli ostacoli.

Il primo riguarda l’età del giocatore (31 anni), il secondo l’elevato ingaggio percepito, che non rientrerebbe negli standard bianconeri. Prima di intavolare la trattativa, dunque, occorreranno valutazioni approfondite.