Juve, con il Genoa spazio a Kulusevski alle spalle di Dybala e CR7

La Juventus si prepara a scendere in campo quest’oggi a Marassi alle 18 contro il Genoa di Maran. I bianconeri sono reduci dalla bella vittoria in Champions con il Barcellona, valsa il primo posto nel girone, e vogliono continuare a vincere per trovare continuità.

Per il match di oggi Pirlo cambierà qualcosa: in porta tornerà Szczesny, davanti al portiere difesa a tre composta da De Ligt, Bonucci e Alex Sandro, in mediana spazio a Rabiot e McKennie con Cuadrado e Chiesa sulle fasce. In avanti Kulusevski alle spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni:

Genoa (5-3-2): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Sturaro; Pandev, Scamacca.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo, Dybala.