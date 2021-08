Juve, con l’addio di Ramsey e Rugani possono arrivare Pjanic e Maksimovic

Sistemata la questione Locatelli, per la Juventus è tempo di concentrarsi sui colpi futuri, che dipenderanno inevitabilmente dalla partenza dei giocatori che non rientrano tra i piani di Allegri.

Con la valigia in mano c’è sicuramente Aaron Ramsey, tormentato dagli infortuni in questi anni in bianconero e deciso a lasciare Torino. Possibile addio anche per Daniele Rugani qualora arrivassero offerte soddisfacenti.

Stando a quanto riportato da Emanuele Gamba, giornalista de La Repubblica, intervistato ai microfoni di Calciomercato.it, i bianconeri in caso di addio dei due giocatori avrebbero già in mente i possibili sostituti.

Ecco quanto dichiarato:

“Juve ancora attiva sul mercato? Può succedere con delle uscite. Se va via Ramsey, può esserci il ritorno di Pjanic. Se va via Rugani, potrebbe esserci Maksimovic“.